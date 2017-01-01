Ніде в Європі не могли б провести настільки відкритий конкурс на главу Нацполіціі - держсекретар МВС

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У МВС задоволені оцінкою міжнародних організацій роботи української поліції

Міжнародні організації високо оцінили проведення відкритого конкурсу на посаду голови Національної поліції України. Про це в інтерв'ю Цензор.нет повідомив держсекретар МВС Олексій Тахтай.



«Міністерство веде відкриту політику. Я думаю, ви це бачите. Скажімо, конкурс на главу Нацполіціі - це взагалі безпрецедентно! Я з задоволенням дивився інтерв'ю з представниками міжнародних організацій в Україні: вони сказали, що ніде в Європі такий конкурс не міг би пройти; стільки відкритості немає навіть у них!», - сказав він.



При цьому держсекретар зазначив, що в цьому році реалізація реформи Нацполіціі, зокрема, в таких напрямках, як створення служби Маршалов, груп тактичного реагування та дорожньої поліції, триватиме. «Це все є в стратегії реалізації реформи», - сказав він.



У той же час Олексій Тахтай підкреслив, що про конкретні терміни поки говорити рано. «По датах відповісти не готовий, це залежить від рішень не на рівні міністерства, але це чітко закладено в стратегію розвитку на цей рік. Якщо ми говоримо про дорожню поліцію, то, як тільки будуть чітко визначені дати, вони відразу ж будуть відкриті», - сказав він.