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    Німеччина виведе військових з турецької авіабази «Інджирлік»

    • Сьогодні, 16:01
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    На турецькій базі «Інджирлік» розміщено близько 260 німецьких військових

    Німеччина повинна буде вивести свої сили з авіаційної бази «Інджирлік» на півдні Туреччини через обмеження турецького уряду щодо візитів німецьких законодавців.

    Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Reuters.

    Габріель зробив заяву після зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

    «Мій турецький колега пояснив мені, що в нинішній ситуації Туреччина через внутрішні причини не може дозволяти кожен візит німецьких парламентаріїв на базу «Інджирлік», – сказав Габріель.

    «Я шкодую про це. І я прошу зрозуміти, що ми – за внутрішніми політичними мотивами – повинні вивести солдатів з бази «Інджирлік», – додав він.

    За даними ЗМІ, незабаром після цього виступу прем'єр-міністр Туреччини скасував заплановану зустріч з Габріелем, пославшись на напружений графік роботи.

    Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини встановив Анкарі двотижневий строк для врегулювання конфлікту навколо допуску депутатів Бундестагу на базу НАТО «Інджирлік» у Туреччині.

    На турецькій базі «Інджирлік» розміщено близько 260 німецьких військових. Вони підтримують повітряні удари по базах угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку, здійснюючи розвідку з повітря і дозаправку літаків.

    Конфлікт навколо бази між Туреччиною і Німеччиною виник у середині травня, коли Анкара не дала дозвіл на в'їзд делегації комітету Бундестагу.

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