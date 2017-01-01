Німеччина виведе військових з турецької авіабази «Інджирлік»

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На турецькій базі «Інджирлік» розміщено близько 260 німецьких військових

Німеччина повинна буде вивести свої сили з авіаційної бази «Інджирлік» на півдні Туреччини через обмеження турецького уряду щодо візитів німецьких законодавців.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Reuters.

Габріель зробив заяву після зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

«Мій турецький колега пояснив мені, що в нинішній ситуації Туреччина через внутрішні причини не може дозволяти кожен візит німецьких парламентаріїв на базу «Інджирлік», – сказав Габріель.

«Я шкодую про це. І я прошу зрозуміти, що ми – за внутрішніми політичними мотивами – повинні вивести солдатів з бази «Інджирлік», – додав він.

За даними ЗМІ, незабаром після цього виступу прем'єр-міністр Туреччини скасував заплановану зустріч з Габріелем, пославшись на напружений графік роботи.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини встановив Анкарі двотижневий строк для врегулювання конфлікту навколо допуску депутатів Бундестагу на базу НАТО «Інджирлік» у Туреччині.

На турецькій базі «Інджирлік» розміщено близько 260 німецьких військових. Вони підтримують повітряні удари по базах угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку, здійснюючи розвідку з повітря і дозаправку літаків.

Конфлікт навколо бази між Туреччиною і Німеччиною виник у середині травня, коли Анкара не дала дозвіл на в'їзд делегації комітету Бундестагу.