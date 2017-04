Німецькі правозахисники просять Меркель захистити геїв із Чечні

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пікет триватиме три дні

У Німеччині правозахисники і громадські активісти закликали канцлера Ангелу Меркель обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним проблему переслідування геїв в Чечні. Візит Меркель до Москви повинен відбутися 2 травня, пише DW.

У Берліні біля будівлі канцелярії глави держави напередодні московських переговорів лідерів двох країн розпочався триденний пікет на підтримку чеченських геїв. Активісти передали петицію в приймальню уряду Німеччини.

Акцію організувала правозахисна група Enough is Enough!. Раніше ця організація, а також Союз проти гомофобії почали збір коштів на допомогу чеченським геям, які, як пишуть організатори ініціативи, «у критичній ситуації». Всі пожертви будуть спрямовані російської мережі ЛГБТ-організацій для «терміново необхідної евакуації жертв та їхніх родин», йдеться на сторінці організації.

На початку квітня «Нова газета» повідомила, що в Чечні в останні місяці більше ста людей були затримані за підозрою в тому, що вони геї. За інформацією видання, затриманих тримали в секретних в'язницях і катували, вимагаючи видати імена інших геїв; три людини були вбиті.

Влада Чечні назвала публікації журналістів брехнею. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що в цих публікаціях поки немає "ніякої конкретної фактури". Вона обіцяла продовжити перевірку.