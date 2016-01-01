НКРЕКП знизила ціни на електроенергію у 2017 році

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З 1 січня тарифи знижено на 10%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні на відкритому засіданні затвердила оптово-ринкову ціну електричної енергії на 2017 рік. Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

За результатами розгляду на засіданні НКРЕКП постановою від 20 грудня 2016 року №2326 затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії на 2017 рік на рівні 1285,06 грн за 1 МВт/год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:

І квартал – 1341,57 грн за 1 МВт/год (без ПДВ);

II, ІІІ та IV квартали – 1263,76 грн за 1 МВт/год (без ПДВ).

Цим рішенням НКРЕКП знизила ОРЦ:

з 1 січня 2017 року на 10% (до 1341,57 грн за 1 МВт/год (без ПДВ);

з 1 квітня 2017 року на 5,8% (до 1263,76 грн за 1 МВт/год (без ПДВ).

Загальне зниження від чинного рівня ОРЦ (1490,63 грн за 1 МВт/год (без ПДВ) становитиме -15,2%.