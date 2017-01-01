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    Нова фінансова поліція має підпорядковуватись Мінфіну – Олександр Данилюк

    • Сьогодні, 04:55
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    Олександр Данилюк
    Олександр Данилюк

    Міністр фінансів вважає, що економічні злочинах проти держави має розслідувати виключно фінансова поліція

    Нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави. Про це в ефірі Громадського розказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

    «Всі функції по економічних злочинах проти держави мають бути об’єднані в цьому органі», – сказав він. При цьому Данилюк зауважив, що нова фінансова поліція має бути у підпорядкуванні виключно міністерства фінансів.

    «Тому що це фінансовий блок, фінансова сфера. І, в принципі, так будується держава», – додав він.

    Нагадаємо, що представники Посольства Канади, США та Європейського Союзу в Україні закликали українську владу прискорити процес створення Державного бюро розслідувань та фінансової поліції. Категорично проти створення фінансової поліції виступає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наполягаючи на створенні Служби фінансових розслідувань.

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