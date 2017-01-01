Нові міграційні правила. У США посилили вимоги до біженців

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Офіцери служби імміграції повинні будуть «випитувати всю необхідну інформацію», щоб зрозуміти, чи дійсно у заявника є «вагомі підстави» побоюватися переслідування на батьківщині

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки підготувало нові інструкції для імміграційних відомств США, які наказують «підвищити планку початкового відбору» тих, хто просить притулку в країні. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Reuters.

Зазначено, що офіцери служби імміграції повинні будуть «випитувати всю необхідну інформацію», щоб зрозуміти, чи дійсно у заявника є «вагомі підстави» побоюватися переслідування на батьківщині. При цьому конкретних критеріїв, що слід вважати «обґрунтованими побоюваннями» переслідування, в документі немає.

Як уточнює агентство, інтерв'ю з біженцями проводять відразу після отримання прохання про притулок, найчастіше на кордоні або в центрах утримання мігрантів. Зазвичай, претенденти легко проходять цей етап. Ті, хто не відповідає критеріям, підлягають прискореній депортації, якщо не подали апеляцію. Повідомляється також, що нові правила дають міграційним службам»широкі повноваження» для визначення, які заявки можуть бути з великою часткою ймовірності схвалені судом. У Міністерстві безпеки відмовилися коментувати цю інформацію, і рекомендували поставити питання Білому дому, який не відповів на питання агентства.