Новий глава ФБР пообіцяв продовжити розслідування щодо Росії

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Фото: Andres Alonso/WUSTL Photos Ендрю Маккейб

Новий глава ФБР пообіцяв у майбутньому повідомляти про будь-які політичні втручання в роботу бюро

Розслідування ФБР про можливі зв'язки між виборчим штабом Дональда Трампа і Росією та втручання останньої в президентські вибори в США буде продовжуватися, незважаючи на звільнення директора бюро Джеймса Комі.

Про це заявив його наступник на посаді Ендрю Маккейб, передає ВВС Україна.

За словами Маккейба, який зараз виконує обов'язки директора бюро, звільнення Джеймса Комі не вплинуло на роботу ФБР.

Він також пообіцяв у майбутньому повідомляти про будь-які політичні втручання в роботу бюро.

Критики звинувачують Дональда Трампа у звільненні Джеймса Комі нібито за те, що той очолював розслідування зв'язків з Росією.