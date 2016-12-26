Новий закон дає місцевій владі всі інструменти для боротьби з незаконним будівництвом – Голова Держархбудінспекції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев

Фахівці органів держархбудконтролю мають бездоганно знати законодавчу базу, зазначив Кудрявцев

З 10 червня громади, що мають повноваження держархбудконтролю, повинні перейти на новий формат роботи відповідно до Закону 1817-VIII і розпочати разом з Держархбудінспекцією посилену боротьбу з незаконним будівництвом.

Про це під час круглого столу з мерами міст повідомив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, йдеться на сайті відомства.

За його словами, потрібно переводити роботу фахівців, які відповідають за видачу дозвільних документів, на якісно новий рівень.

«Якщо при реєстрації декларації відповідальність за достовірність даних ніс замовник, то при видачі дозволу, відповідальною перед суспільством і громадянами за законність будівництва та відповідність державним будівельним нормам стає інспекція. А саме посадова особа, яка видала відповідний дозвіл на будівництво, – наголосив Олексій Кудрявцев.

Фахівці органів держархбудконтролю мають бездоганно знати законодавчу базу, а також поглиблено розглядати проектну документацію та всі матеріали, що подаються, відзначив Голова Держархбудінспекції.

Кудрявцев також запропонував провести в кінці травня спеціалізований методичний семінар для фахівців, які відповідають за видачу дозвільних документів.