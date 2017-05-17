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Тюремний термін Челсі Меннінг закінчиться 17 травня 2017 року

Президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг (раніше - Бредлі Меннінг), яка відбуває 35-річний термін за публікацію секретних документів Пентагону, повідомляє ABC News в твіттері.

«Челсі Елізабет Меннінг <...> Пом'якшення покарання: тюремний термін закінчиться 17 травня 2017 року», - говориться в постанові Білого дому, яке є в розпорядженні телеканалу.

BREAKING: Pres. Obama commutes vast majority of Chelsea Manning's 35-year sentence, White House says; sentence to end May 17, 2017. pic.twitter.com/zYzkzninKO — ABC News (@ABC) 17 січня 2017 р.

11 січня Барак Обама включив інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг в список на можливе пом'якшення покарання.

Нагадаємо, Челсі Елізабет Меннінг (народилася 17 грудня 1987 як Бредлі Едвард Меннінг) — рядовий армії США, арештований і звинувачений у витоці інформації з дипломатичним листуванням США, яка потрапила до WikiLeaks.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінга, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінг незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

Влада США вважає публікації Wikileaks загрозою своїй національній безпеці. Водночас захист Меннінга наполягав, що публікація дипломатичної переписки фактично не завдала США ніякої шкоди.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім'я Челсі, а в лютому 2015 року отримала дозвіл на проходження гормональної терапії.