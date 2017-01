Тюремний термін Челсі Меннінг закінчиться 17 травня 2017 року

Президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг (раніше - Бредлі Меннінг), яка відбуває 35-річний термін за публікацію секретних документів Пентагону, повідомляє ABC News в твіттері.

«Челсі Елізабет Меннінг <...> Пом'якшення покарання: тюремний термін закінчиться 17 травня 2017 року», - говориться в постанові Білого дому, яке є в розпорядженні телеканалу.

