Обама продовжив іще на рік санкції щодо Росії через Україну

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Попередніми роками Обама продовжував ці санкції на початку березня

Президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців.

Як мовиться в повідомленні, «дії й політичні кроки осіб, що підривають демократичні процеси й інституції в Україні, загрожують її мирові, безпеці, стабільності, суверенітетові і територіальній цілісності і чинять незаконне присвоєння її активів, а також дії й політичні кроки уряду Росії, включно з претензією на анексію Криму і застосування сили в Україні, далі становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів».

«Тому я вирішив, що необхідно продовжити національний надзвичайний стан, оголошений указом ч. 13660 стосовно України», – мовиться в листі Обами до голів обох палат Конгресу.

Повідомлення про продовження цього санкційного «національного надзвичайного стану» також передане для публікації у Федеральному реєстрі офіційних документів США.

Перший із цих пакетів санкцій був запроваджений указом ч. 13660 6 березня 2014 року, і від цієї дати відлічується чинність усіх санкцій, передбачених цим і кількома подальшими указами президента США.

Відповідно до законодавства США, такі санкційні режими автоматично припиняють чинність через рік, якщо президент США не оголосить про їхнє продовження в межах 90 днів до закінчення річного терміну.

Попередніми роками Обама продовжував ці санкції на початку березня.