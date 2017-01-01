Обама: Санкції щодо РФ пов'язані тільки з «діями Росії в Україні»

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Обама заявив, що Росія силою відібрала Крим і продовжує влазити в українські справи

Президент США Барак Обама у своїй останній прес-конференції на цій посаді нагадав, що ‎санкції проти Росії запровадили через анексію Криму й конфлікт на Донбасі, а не ядерну ‎зброю.‎

Відповідаючи на питання про відносини до Росії, Обама сказав, що він з самого початку свого президентства прагнув поліпшити відносини США і Росії. Наприклад, у сфері ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження.

Однак, підкреслив Обама, Росія сама вибрала шлях агресивної політики, анексувавши Крим і продовжуючи і сьогодні підтримувати проросійських сепаратистів на Донбасі і втручаючись у справи суверенної України.

Президент США підкреслив, що коли Москва припинить таку агресивну політику по відношенню до Києва, санкції будуть зняті.

«Росія силою відібрала Крим і продовжує влазити в українські справи», – підкреслив Обама.

Обама також сказав. що він буде вітати, якщо новому президенту Дональда Трампа вдасться просунутися далі в переговорах з Росією по темі скорочення ядерних арсеналів і зміцнення ядерної безпеки у світі.