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    Обама: Санкції щодо РФ пов'язані тільки з «діями Росії в Україні»

    • Сьогодні, 21:57
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    Обама заявив, що Росія силою відібрала Крим і продовжує влазити в українські справи

    Президент США Барак Обама у своїй останній прес-конференції на цій посаді нагадав, що ‎санкції проти Росії запровадили через анексію Криму й конфлікт на Донбасі, а не ядерну ‎зброю.‎

    Відповідаючи на питання про відносини до Росії, Обама сказав, що він з самого початку свого президентства прагнув поліпшити відносини США і Росії. Наприклад, у сфері ядерної безпеки та ядерного нерозповсюдження.

    Однак, підкреслив Обама, Росія сама вибрала шлях агресивної політики, анексувавши Крим і продовжуючи і сьогодні підтримувати проросійських сепаратистів на Донбасі і втручаючись у справи суверенної України.

    Президент США підкреслив, що коли Москва припинить таку агресивну політику по відношенню до Києва, санкції будуть зняті.

    «Росія силою відібрала Крим і продовжує влазити в українські справи», – підкреслив Обама.

    Обама також сказав. що він буде вітати, якщо новому президенту Дональда Трампа вдасться просунутися далі в переговорах з Росією по темі скорочення ядерних арсеналів і зміцнення ядерної безпеки у світі.

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