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Виступ проходив у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго

Президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою. Виступ проходить у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго.

Напередодні, у відеозверненні Обама сказав, що в своїй промові він поділиться спогадами про те, як, займаючись організаторською роботою на місцевому рівні, фактично відразу після закінчення школи, я відчував, як відновлювалася моя віра в здатність Америки домагатися змін в нашій демократії.

На сторінці в Facebook Обама написав, що має намір також висловити подяку американцям: «Я сподіваюся ви приєднаєтеся до мене – хочу подякувати за все, що було зроблено».

Прощальні звернення американські президенти проводять з часів Джорджа Вашингтона, щоб підсумувати свою роботу і поділитися своєю точкою зору про майбутнє країни.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.