  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Обама виступив з прощальною промовою

    • Сьогодні, 04:11
    • Розсилка

    Виступ проходив у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго

    Президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою. Виступ проходить у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго.

    Напередодні, у відеозверненні Обама сказав, що в своїй промові він поділиться спогадами про те, як, займаючись організаторською роботою на місцевому рівні, фактично відразу після закінчення школи, я відчував, як відновлювалася моя віра в здатність Америки домагатися змін в нашій демократії.

    На сторінці в Facebook Обама написав, що має намір також висловити подяку американцям: «Я сподіваюся ви приєднаєтеся до мене – хочу подякувати за все, що було зроблено».

    Прощальні звернення американські президенти проводять з часів Джорджа Вашингтона, щоб підсумувати свою роботу і поділитися своєю точкою зору про майбутнє країни.

    Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ