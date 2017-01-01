Обама виступив з прощальною промовою
- Сьогодні, 04:11
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Виступ проходив у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго
Президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою. Виступ проходить у конгрес-центрі McCormick Place в Чикаго.
Напередодні, у відеозверненні Обама сказав, що в своїй промові він поділиться спогадами про те, як, займаючись організаторською роботою на місцевому рівні, фактично відразу після закінчення школи, я відчував, як відновлювалася моя віра в здатність Америки домагатися змін в нашій демократії.
На сторінці в Facebook Обама написав, що має намір також висловити подяку американцям: «Я сподіваюся ви приєднаєтеся до мене – хочу подякувати за все, що було зроблено».
Прощальні звернення американські президенти проводять з часів Джорджа Вашингтона, щоб підсумувати свою роботу і поділитися своєю точкою зору про майбутнє країни.
Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа.