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    Обама звернеться до американців з прощальною промовою

    • Вчора, 19:59
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    Обама підкреслив, що його виступ є традицією, яку встановив Джордж Вашингтон більше 220 років тому

    Президент США Барак Обама повідомив про намір звернутися до нації з прощальною промовою 10 січня.

    Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Я сприймаю це як можливість подякувати всім вам за дивовижний час, відзначити зміни країни на краще за останні вісім років, а також поділитися думками про те, в якому напрямку нам потрібно йти далі», - наводяться витяги із заяви глави держави.

    «З 2009 року ми зіткнулися з багатьма труднощами, і вони зробили нас тільки сильнішими», - зазначив американський президент.

    При цьому Обама підкреслив, що його виступ є традицією, яку встановив Джордж Вашингтон більше 220 років тому.

    Обама офіційно передасть повноваження 45-му президентові США Дональду Трампу 20 січня 2017 року.

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