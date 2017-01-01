Оборот роздрібної торгівлі України зріс на 4% у 2016 році

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Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій

Оборот роздрібної торгівлі у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зріс в Україні на 4% до 1159,3 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики.

За даними Держстатистики, оборот роздрібної торгівлі у 2016 року становив 1159,3 млрд грн, що у порівнянних цінах на 4% більше від обсягу 2015 року. Зокрема, найбільше зростання обсягу роздрібної торгівлі було зафіксовано у Львівській області — на 7,5%, у Київській області — на 6% та в Одеській області — на 6,3%. Водночас, скорочення обороту роздрібної торгівлі було зафіксовано в Донецькій області — на 3,8% та в Чернівецькій області — на 0,3%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції та можуть бути уточнені.