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    Обраний президентом США Дональд Трамп привітав з Новим роком навіть ворогів

    • 1 Сiчня, 00:17
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    Трамп зустрічає Новий рік у своєму приватному клубі Mar-a-Lago

    Дональд Трамп привітав співвітчизників з Новим роком і адресував побажання щастя в тому числі своїм недоброзичливцям, передає УНІАН.

    «Щасливого Нового року всім, в тому числі моїм багатьом ворогам і тим, хто боровся проти мене, але програв так сильно, що тепер навіть не знає, що вдіяти. З любов’ю», - зазначив обраний американський президент.

    Напередодні офіційний представник перехідної команди Трампа Шон Спайсер заявляв, що обраний президент планує зустрічати Новий рік у своєму приватному клубі Mar-a-Lago (штат Флорида) і запросити на цю вечірку близько 800 гостей, в числі яких зірку Голлівуду Сильвестра Сталлоне і композитора Квінсі Джонса.

    Дональд Трамп
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