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    Образився по-російськи: у Тверській області електрик застрелив вісьмох людей

    • Сьогодні, 11:03
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    На станції в Рєдкіно
    На станції в Рєдкіно

    Підозрюваний є 45-річним жителем Москви без судимості

    Чоловік застрелив вісьмох людей у селищі в Тверській області, він затриманий, порушено кримінальну справу, повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.

    «Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Тверській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства 8 осіб - двох жінок і шести чоловіків», - сказала вона.

    Масове вбивство сталося в садівничому товаристві в селищі Рєдкіно Конаківського району.

    Як повідомляють місцеві правоохоронні органи, підозрюваний є 45-річним жителем Москви без судимості. Підозрюваний розпивав спиртне в компанії малознайомих людей в одному з будинків дачного селища. Під час застілля зібралися посперечалися і чоловік поїхав до себе додому, проте потім повернувся з мисливською рушницею.

    Після повернення чоловік «розстріляв з нього своїх кривдників і свідків», повідомило джерело в правоохоронних органах.

    Під час стрілянини кільком людям вдалося сховатися, одна з потерпілих сховалася під ковдру, повідомив представник УМВС по регіону Вадим Лєвшин.

    Нападник був, імовірно, електриком, якого покликали допомогти по господарству.

    Розслідування даної справи доручено Головному слідчому управлінню СК Росії. В даний час нападник затриманий, найближчим часом з ним будуть проведені слідчі дії.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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