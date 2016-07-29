Образився по-російськи: у Тверській області електрик застрелив вісьмох людей
- Сьогодні, 11:03
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Розсилка
Підозрюваний є 45-річним жителем Москви без судимості
Чоловік застрелив вісьмох людей у селищі в Тверській області, він затриманий, порушено кримінальну справу, повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.
«Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Тверській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства 8 осіб - двох жінок і шести чоловіків», - сказала вона.
Масове вбивство сталося в садівничому товаристві в селищі Рєдкіно Конаківського району.
Як повідомляють місцеві правоохоронні органи, підозрюваний є 45-річним жителем Москви без судимості. Підозрюваний розпивав спиртне в компанії малознайомих людей в одному з будинків дачного селища. Під час застілля зібралися посперечалися і чоловік поїхав до себе додому, проте потім повернувся з мисливською рушницею.
Після повернення чоловік «розстріляв з нього своїх кривдників і свідків», повідомило джерело в правоохоронних органах.
Під час стрілянини кільком людям вдалося сховатися, одна з потерпілих сховалася під ковдру, повідомив представник УМВС по регіону Вадим Лєвшин.
Нападник був, імовірно, електриком, якого покликали допомогти по господарству.
Розслідування даної справи доручено Головному слідчому управлінню СК Росії. В даний час нападник затриманий, найближчим часом з ним будуть проведені слідчі дії.
Джерело: РИА НОВОСТИ