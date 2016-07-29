Образився по-російськи: у Тверській області електрик застрелив вісьмох людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На станції в Рєдкіно

Підозрюваний є 45-річним жителем Москви без судимості

Чоловік застрелив вісьмох людей у селищі в Тверській області, він затриманий, порушено кримінальну справу, повідомила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.

«Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Тверській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства 8 осіб - двох жінок і шести чоловіків», - сказала вона.

Масове вбивство сталося в садівничому товаристві в селищі Рєдкіно Конаківського району.

Як повідомляють місцеві правоохоронні органи, підозрюваний є 45-річним жителем Москви без судимості. Підозрюваний розпивав спиртне в компанії малознайомих людей в одному з будинків дачного селища. Під час застілля зібралися посперечалися і чоловік поїхав до себе додому, проте потім повернувся з мисливською рушницею.

Після повернення чоловік «розстріляв з нього своїх кривдників і свідків», повідомило джерело в правоохоронних органах.

Під час стрілянини кільком людям вдалося сховатися, одна з потерпілих сховалася під ковдру, повідомив представник УМВС по регіону Вадим Лєвшин.

Нападник був, імовірно, електриком, якого покликали допомогти по господарству.

Розслідування даної справи доручено Головному слідчому управлінню СК Росії. В даний час нападник затриманий, найближчим часом з ним будуть проведені слідчі дії.

Джерело: РИА НОВОСТИ