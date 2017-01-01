Обшуки в «Укрзалізниці» пов'язані із махінаціями зі страховою компанією, — прокурор

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Обшуки пов’язані з кримінальним впровадженням щодо зловживань при взаємодії УЗ зі страховою компанією «Інтерполіс»

Обшуки в «Укрзалізниці» пов'язані із махінаціями зі страховою компанією «Інтерполіс» та непрозорими тендерами з закупівлі дизпалива.

Про це повідомив заступник прокурора міста Києва Андрій Анрєєв в ефірі Громадського.

Як зазначив Андрєєв, обшуки пов’язані з кримінальним впровадженням щодо зловживань при взаємодії УЗ зі страховою компанією «Інтерполіс», яка страхує пасажирів «Укрзалізниці».

Зокрема незаконні оборудки з коштами, які надходять до цієї компанії, а саме на перестрахування на приватних структурах.

Також прокуратура в рамках цього впровадження досліджує взаємовідносини з постачальниками дизельного палива, збитки від яких складають близько 120 млн гривень.

Зловживання полягали у тому, що УЗ брала на себе зобов’язання перераховувати кошти цим підприємствам наперед. Після чого штучно затримувалися виплати та нараховувалися штрафи.

Таким чином, за штрафними санкціями було сплачено близько 80 млн гривень.

Також вивчається епізод щодо тендерної закупки дизпалива, коли через завищення вартості палива було завдано збитків порядку 40 млн гривень.