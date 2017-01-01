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    В ОБСЄ уточнили: озброєння навіть без боєкомплекту є порушенням Мінських угод

    • Сьогодні, 03:13
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    Місія ОБСЄ відзначала скупчення озброєння на південно-східній околиці так званої &laquo;ЛНР&raquo;&nbsp;
    Місія ОБСЄ відзначала скупчення озброєння на південно-східній околиці так званої «ЛНР» 

    Минулого тижня місія відзначила наявність забороненого озброєння в зоні безпеки

    У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ заявляють, що розміщення озброєння навіть без боєкомплекту на аеродромі Луганська є порушенням Мінських угод.

    «На основі своїх спостережень місія повідомляла про скупчення озброєння на аеродромі на південно-східній околиці підконтрольного «ЛНР» Луганська. Незалежно від того, чи це озброєння з боєкомплектами, чи без них, його розміщення в тих місцях, де воно розміщене зараз, є порушенням Мінських угод», – йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на сторінці в Facebook.

    В ОБСЄ вважають, що роль спостерігачів місії була некоректно висвітлена в коментарях одного з представників угруповання «ЛНР».

    «Такі помилкові твердження разом з постійними обмеженнями свободи пересування наших спостерігачів і небажанням виконувати Мінські угоди підривають зусилля, спрямовані на досягнення нормалізації та стабілізації в Україні», – додають в організації.

    20 квітня СММ ОБСЄ повідомила, що минулого тижня місія відзначила наявність забороненого озброєння в зоні безпеки.

    «З 5 квітня СММ відзначала скупчення озброєння на аеродромі на південно-східній околиці підконтрольного так званій «ЛНР» Луганська, зокрема 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 17 гаубиць і 7 танків», – зазначалося у звіті місії.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі ЛНР Мінські угоди
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