ОБСЄ провела зустрічі з лідерами бойовиків Плотницьким і Захарченком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Плотницький та Захарченко погодились з тим, що цивільне населення – передусім

Перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 17 лютого провів зустріч із лідерами так званих «ЛНР-ДНР».

Про результати зустрічі з ватажками сепаратистів Олександр Хуг повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За словами Хуга, Плотницький та Захарченко погодились з тим, що цивільне населення – передусім.

«Саме час дослухатися до цього і припинити бойові дії та відвести озброєння», – написав він.

Також він додав, що «обидва підкреслили необхідність виконання Мінських угод».