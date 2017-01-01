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    ОБСЄ провела зустрічі з лідерами бойовиків Плотницьким і Захарченком

    • Сьогодні, 05:52
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    Плотницький та Захарченко погодились з тим, що цивільне населення – передусім

    Перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 17 лютого провів зустріч із лідерами так званих «ЛНР-ДНР».

    Про результати зустрічі з ватажками сепаратистів Олександр Хуг повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    За словами Хуга, Плотницький та Захарченко погодились з тим, що цивільне населення – передусім.

    «Саме час дослухатися до цього і припинити бойові дії та відвести озброєння», – написав він.

    Також він додав, що «обидва підкреслили необхідність виконання Мінських угод».

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