ОБСЄ: Стан жителів двох селищ на Донбасі критичний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за виконанням досягнутих домовленостей сторін

Ситуація в двох селищах Ясинуватського району Донецької області – Крутій Балці й Бетмановому (колишній Червоний Партизан) – залишається дуже складною.

Про це заявив журналістам перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг під час візиту в регіон.

«Цивільне населення в Крутій Балці та Червоному Партизані повідомило нам, що ця ніч була спокійною. Особливо цивільне населення відзначає, як складно доводиться виживати, так як вони страждають без електрики... Ситуація, де живуть люди, дуже складна: немає світла і доступу до інших зручностей. Без світла немає можливості зарядити телефон, щоб спілкуватися і слухати новини, щоб розуміти, що відбувається. Є постійний ризик обстрілу з важкої артилерії», – зазначив він.

Хуг підкреслив, що ОБСЄ продовжуватиме спостерігати за виконанням досягнутих домовленостей сторін. «Саме час виконувати все те, про що домовилися. Немає часу на дискусії», – сказав він.

Відзначимо, обидва селища розташовані на лінії розмежування, однак Крута Балка контролюється Збройними силами України, а Бетманове – незаконними збройними формуваннями.