Обстріл Авдіївки: снайпер вбив двох бійців АТО, по місту б’ють «Гради»

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Обстріл Авдіївки

Волонтери з усіх точок звітують про посилення вогню в Авдіївці

Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляють госпітальєри.

«Попри всі надії, «мінськ» нічого не дає.

Госпітальєри з усіх точок звітують про посилення вогню.

Найтривожніші новини від авдіївських Госпітальєрів:

«Вже двоє «200» – працює снайпер. Не можуть забрати»

«Почався обстріл. Валять важким. Зараз дістають «300» і везуть сюди. Заїхала на підмогу бригада хірургів. Був нині хлопчина з травматичною ампутацією обох нижніх кінцівок. Валять потужно».

«Град в центрі міста. Один «200» – мирний житель»

«Стріляв танк. Завалений будинок, працюють МНСники. Є «300»

«Везуть ще двох «300».» – пишуть волонтери-медики.