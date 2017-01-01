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    Обстріл Авдіївки: снайпер вбив двох бійців АТО, по місту б’ють «Гради»

    • Вчора, 23:46
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    Обстріл Авдіївки
    Обстріл Авдіївки

    Волонтери з усіх точок звітують про посилення вогню в Авдіївці

    Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляють госпітальєри.

    «Попри всі надії, «мінськ» нічого не дає.

    Госпітальєри з усіх точок звітують про посилення вогню.

    Найтривожніші новини від авдіївських Госпітальєрів:

    «Вже двоє «200» – працює снайпер. Не можуть забрати»

    «Почався обстріл. Валять важким. Зараз дістають «300» і везуть сюди. Заїхала на підмогу бригада хірургів. Був нині хлопчина з травматичною ампутацією обох нижніх кінцівок. Валять потужно».

    «Град в центрі міста. Один «200» – мирний житель»

    «Стріляв танк. Завалений будинок, працюють МНСники. Є «300»

    «Везуть ще двох «300».» – пишуть волонтери-медики. 

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