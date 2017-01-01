Очільник МЗС Великобританії скасував свій візит до Москви через Сирію

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Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон

Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

На сайті британського уряду йдеться про те, що це пов'язано з ситуацією в Сирії.

«Події в Сирії докорінно змінили ситуацію. Мої пріоритети зараз - підтримувати контакти з США та іншими країнами перед міністерською зустріччю G7, яка запланована на 10-11 квітня, щоб скоординувати міжнародну підтримку режиму припинення вогню і активізувати політичний процес», - заявив Джонсон.

Позицію Великобританії повинен передати Кремлю голова Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон, який приїде в Москву після саміту G7.

Джонсон також висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

Нагадаємо, що події 4 квітня в Хан-Шейхуні серйозно загострили ситуацію в Сирії. Вранці 7 квітня війська США завдали ракетні удари по авіабазі «Шайрат», яку використовували війська Асада. Президент Дональд Трамп пояснив, що це було зроблено у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, в результаті якої загинули близько 70 мирних жителів, в тому числі діти.

У відповідь Росія призупинила меморандум про запобігання авіаційних інцидентів у Сирії.