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    Очільник МЗС Великобританії скасував свій візит до Москви через Сирію

    • Сьогодні, 17:09
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    Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон
    Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон

    Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки

    Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

    На сайті британського уряду йдеться про те, що це пов'язано з ситуацією в Сирії.

    «Події в Сирії докорінно змінили ситуацію. Мої пріоритети зараз - підтримувати контакти з США та іншими країнами перед міністерською зустріччю G7, яка запланована на 10-11 квітня, щоб скоординувати міжнародну підтримку режиму припинення вогню і активізувати політичний процес», - заявив Джонсон.

    Позицію Великобританії повинен передати Кремлю голова Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон, який приїде в Москву після саміту G7.

    Джонсон також висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

    Нагадаємо, що події 4 квітня в Хан-Шейхуні серйозно загострили ситуацію в Сирії. Вранці 7 квітня війська США завдали ракетні удари по авіабазі «Шайрат», яку використовували війська Асада. Президент Дональд Трамп пояснив, що це було зроблено у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, в результаті якої загинули близько 70 мирних жителів, в тому числі діти.

    У відповідь Росія призупинила меморандум про запобігання авіаційних інцидентів у Сирії.

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