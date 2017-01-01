Одеську справу 2 травня розглядатиме нова колегія суддів

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Справа 2 травня в Одесі

Зараз справа повинна повернутися до канцелярії

Сьогодні Малиновський районний суд Одеси задовольнив клопотання адвокатів обвинувачених у справі 2 травня про відвід трьох суддів з чотирьох, що розглядають цю справу.

Колегію суддів, які будуть розглядати справу 2 травня сформують заново, і вона почне розглядати справу із самого початку, а це вже втретє.

Захисник обвинуваченого Сергія Долженкова послався на те, що члени суддійської колегії вже брали участь в розгляді справи 2 травня раніше: саме вони два роки тому, у квітні 2015 року, повернули обвинувальний акт у справі на доопрацювання в прокуратуру, яка потім оскаржила це рішення в Апеляційному суді Одеської області. У підсумку справа повернулася назад в Малиновський суд, причому до тих же суддів, що суперечить нормам чинного законодавства.

Наразі електронна система повинна буде визначити новий склад колегії. Якщо нову колегію найближчим часом не буде сформовано, то справу направлять в Апеляційний суд, який і вирішить, до якого суду далі направляти справу на повторний розгляд.

Нагадаємо, наразі у справі 2 травня проходять 20 осіб, п’ятеро із яких вже третій рік перебувають у СІЗО.