Один з найкращих вчителів англійської у світі пояснила, чому українці погано володіють іноземними мовами

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Ганна Дудіч

Українці погано знають іноземні мови через радянську систему викладання, - Ганна Дудіч

Вчитель англійської мови із Кропивницького Ганна Дудіч, яка увійшла у ТОП-50 кращих вчителів світу, впевнена, що українці погано знають іноземні мови через застарілу систему викладання. Про це вона розповіла у своєму інтерв’ю «Главкому».

«До сих пір, здебільшого у нас переважала радянська система навчання іноземної. Головне було не висловити свою думку, а прочитати і зрозуміти текст. У радянські часи своя думка нікого не цікавила: читаєш, розумієш, перекладаєш – то нормально. Головне ж для мови, щоб її використовували у живому спілкуванні», - зазначає Ганна Дудіч.

Нагадаємо, вчителька англійської мови з Кропивницького Ганна Дудіч увійшла в топ-50 вчителів за версією авторитетної міжнародної премії Varkey Foundation Global Teacher Prize 2017. Журі конкурсу звернуло увагу на педагога завдяки застосуванню у своїй роботі інноваційних методів навчання. Її стратегія навчання базується на орієнтації на учня і проектному підході. Разом з учнями вона експериментує і в процесі навчання використовує сучасні технології.

Детальніше читайте: Ганна Дудіч, яка увійшла у топ-50 найкращих учителів англійської у світі: В Україні я так і не стала вчителем року