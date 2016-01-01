Одіозний бізнесмен розказав, як і хто вибивав з нього свідчення проти Тимошенко

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ТСН

Головне, що цікавило людей Януковича, – де сховані мільярди Тимошенко?

Бізнесмен Василь Данилів, який відсидів у СІЗО майже чотири роки за підозрою у причетності до замаху на власника Родовід-банку Сергія Дядечка, стверджує, що екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вибивав із нього свідчення проти Тимошенко. Про це Данилів розповів у інтерв’ю ТСН.

За словами Даниліва, Захарченко особисто приходив до нього із пропозицією вилити бруд на Тимошенко перед телекамерами.

«До мене приходило багато людей. Наприклад, особисто Захарченко. А спочатку до мене прийшов заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Олександр Пушкар. Цей Пушкар був керівником справи Тимошенко. Уявіть собі, де я, підозрюваний у замаху на Дядечка, і де Пушкар – зі справою Юлії Тимошенко. Пушкар і Захарченко запропонували мені під телекамери вилити весь бруд, який вони мені напишуть на Юлію Тимошенко, розвернутись, сісти в літак і залишити Україну назавжди. Це була така пропозиція», – розповів одіозний бізнесмен.

Як стверджує Данилів, головне, що цікавило допитуючих, – де Тимошенко ховає свої мільярди.

«І випитували мене, де рахунки Тимошенко... Я їм не дав жодних свідчень. Я поняття не маю, де хто тримає рахунки. Всі ці спроби не дали жодних результатів», – зазначив бізнесмен.

На думку Даниліва, жодних мільярдів у Тимошенко немає. «Цих мільярдів немає в природі! Я не вірю. Це все блеф. Я лише зазначив їм, що знаю чоловіка Тимошенко Олександра, який усе життя присвятив бізнесу і ніколи не ліз у політику. Його максимальний капітал я оцінюю у максимум 30–50 мільйонів доларів і ні про які мільярди не йдеться», – зазначив Данилів.

Нагадаємо, бізнесмен Василь Данилів близько 4 років провів за ґратами СІЗО, обвинувачений у замаху на власника Родовід-банку Сергія Дядечка. Наразі, провадження слухається у Шевченківському суді Києва. Данилів, за даними ТСН, відомий завдяки своїм зв’язкам у кримінальному середовищі. Його пов'язують із бандою Володимира Киселя, який загинув у ДТП.