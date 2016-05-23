Одіозний нардеп розказав, за що треба хвалити Луценка

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Луценко демонструє свою незаангажованість і здатний приймати ризиковані, але необхідні рішення, вважає Грановський

Депутат від БПП Олександр Грановський в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко вибудував іншу систему аналізу проваджень, яка дозволяє йому і його заступникам ухвалювати рішення без впливу всього апарату.

Грановський розповів, чим завершилась історія з передачею ним до Генпрокуратури інформації про офшорні схеми депутатів.

«Я допоміг Генпрокуратурі з низкою питань і пояснив деякі моменти, на які одразу не могли відповісти вони. Інші питання не до мене – в ГПУ є провадження, думаю, там дадуть коментарі, якщо ви звернетесь. Я регулярно намагаюсь допомагати з різних питань», - зазначив нардеп.



За його словами, Луценко демонструє свою незаангажованість.

«Луценко демонструє свою незаангажованість, і він здатний приймати ризиковані, але необхідні рішення, які можуть обернутись і негативно проти нього. Він відкриває провадження і приймає процесуальні рішення, які вимагатимуть доопрацювання в майбутньому... Але він точно міг би взяти ще час, щоб щось дошліфувати. І при цьому він намагається дистанціювати себе від того образу генпрокурора, який фактично приймає політичні рішення. Він не дає шансів політиці вплинути на його рішення», - заявив Грановський.

Він підкреслив, що Луценко так поспішає рухатись уперед, щоб не дати політиці шансу втрутитись у його діяльність.

«Якщо Новинський виграє суд, це означатиме лише, що він виграв суд. Я кажу про те, що Луценко так поспішає рухатись уперед, щоб не дати політиці шансу втрутитись у його діяльність. Іноді він змушений ризикувати, але це добра характеристика, показує, що він самостійний. Поки що жодне звинувачення в заангажованості не видається достовірним. Хоча б повернення 15,5 млрд гривень на користь держави і громад уже заслуговує на аплодисменти», - зазначив депутат від БПП .

За його словами, Луценко вибудував іншу систему аналізу проваджень, яка дозволяє йому і його заступникам ухвалювати рішення без впливу всього апарату.

«Наскільки я чую від співробітників прокуратури, з якими знайомий особисто, він вибудував іншу систему аналізу проваджень, яка дозволяє йому і його заступникам ухвалювати рішення без впливу всього апарату. Тим самим він, мабуть, намагається мінімізувати маніпуляції і змови співробітників прокуратури із зацікавленими сторонами. Він точно часто сам проводить заслуховування і витрачає багато часу на зустрічі, щоб сформувати власну думку. Це реально важко. А про результати його роботи треба судити, спираючись на статистику», - заявив Грановський.