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    Окупаційна влада Севастополя визнала: вчителі не хочуть працювати за російські зарплати

    • Сьогодні, 17:34
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    В окупованому Севастополі не вистачає педагогів

    У Севастополі «катастрофічно бракує» вчителів точних дисциплін. Про це повідомила «депутат законодавчих зборів міста» Тетяна Щербакова, інформує портал новин міста ForPost.

    «На жаль, учителів математики, фізики, хімії просто фізично не вистачає. В подальшому, якщо не виправити ситуацію, рівень випускників шкіл буде катастрофічно падати», – зазначила вона.
    Щербакова додала, що «в держапараті серйозно бракує кадрів – насамперед фахівців з 44-ФЗ (з федеральним законом про держзакупівлі. – Ред.), за російським законодавством. Уже просто готові закривати очі на відсутність необхідного досвіду роботи, людей не вистачає».
    Крім того, окупованому Севастополю бракує фахівців у російському законодавстві і держзакупівлях, а також реабілітологів.

    Варто зазначити, що користувачі інтернету у коментарях підтверджують такий стан справ:

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    Крім того, жителі окупованого Севастополя побоюються, що на їхні місця прийдуть працювати спеціалісти з Росії, однак на інших, більш вигідних умовах:

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