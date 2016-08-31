Окупаційна влада Севастополя визнала: вчителі не хочуть працювати за російські зарплати

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В окупованому Севастополі не вистачає педагогів

У Севастополі «катастрофічно бракує» вчителів точних дисциплін. Про це повідомила «депутат законодавчих зборів міста» Тетяна Щербакова, інформує портал новин міста ForPost.

«На жаль, учителів математики, фізики, хімії просто фізично не вистачає. В подальшому, якщо не виправити ситуацію, рівень випускників шкіл буде катастрофічно падати», – зазначила вона.

Щербакова додала, що «в держапараті серйозно бракує кадрів – насамперед фахівців з 44-ФЗ (з федеральним законом про держзакупівлі. – Ред.), за російським законодавством. Уже просто готові закривати очі на відсутність необхідного досвіду роботи, людей не вистачає».

Крім того, окупованому Севастополю бракує фахівців у російському законодавстві і держзакупівлях, а також реабілітологів.

Варто зазначити, що користувачі інтернету у коментарях підтверджують такий стан справ:

Крім того, жителі окупованого Севастополя побоюються, що на їхні місця прийдуть працювати спеціалісти з Росії, однак на інших, більш вигідних умовах: