Окупаційний суд продовжив арешт «кримському диверсанту» Панову і Захтію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Панов

У російського слідства немає жодних доказів, тому вони не розглядають справу, а лише затягують його, продовжуючи арешт

Сьогодні Київський районний суд Сімферополя продовжив утримання під вартою Євгена Панова ще на три місяці. Про це повідомив брат затриманого по справі «кримських диверсантів» Ігор Котелянець.

Раніше анонсували, що суд відбудеться 7-го березня, однак слухання провели сьогодні. Затриманим у справі «кримських диверсантів» Євгену Панову і Андрію Захтію суд продовжив арешт до 7-го червня 2017 року. До цього, Панова і Захтія із Лефортово етапували у Крим.

Як повідомив брат Панова Ігор Котелянець, у російського слідства немає жодних доказів, тому вони не розглядають справу, а лише затягують його, продовжуючи арешт.

«Продовжують банально тому, що не на чому будувати звинувачення. Доказів реальних немає. Я сподівався, що все-таки буде вирок — тоді можна буде вести переговори з обміну. Так як Женя не є мешканцем Криму, йому російська влада не може «навішати» російське громадянство, як це роблять з Сенцовим та іншими. Тому, після так званого вироку можна буде вимагати екстрадиції», — розповів Котелянець.

Джерело: УНН