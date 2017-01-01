Окупанти хочуть перетворити Крим на офшорну зону

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Ялта (Крим)

Запропоновано механізм створення в Криму трастів, які зможуть забезпечити інвесторам в півострів анонімність і дозволять не боятися санкцій

У Держдумі РФ підготовлено пакет законопроектів про фактичне запровадження в окупованому Росією Криму офшорного режиму. Його автором виступив заступник голови комітету палати з міжнародних справ Олексій Чепа («Справедлива Росія»).

Як пише «Комерсант», крім розширення податкових пільг, поправками запропоновано механізм створення в Криму трастів, які зможуть забезпечити інвесторам в півострів анонімність і дозволять не боятися санкцій.

За визнанням авторів проекту, поправки викликали зауваження у адміністрації президента РФ як такі, що суперечать угодам про розкриття бенефіціарів.

У проекті пропонується узаконити новий вид товариства з обмеженою відповідальністю – «Міжнародна компанія», а також ввести статті «Міжнародні трасти» (організація та передані їй іншими особами у власність трастові фонди) і «Сімейні фонди» (організація, створена для управління майном творця фонду, його сім'ї «чи інших вказаних ним конкретних осіб»).

Згідно з поправками, на податковий облік ці три форми повинні вставати за місцем ефективного управління (реального розташування) - якщо воно знаходиться за межами РФ, то вони будуть визнаватися нерезидентами, тобто будуть виведені з-під фіскального контролю.

Трасти - ймовірно, найцікавіша частина новацій. Саме вони повинні забезпечити інвесторам в Крим анонімність.

Для роздачі пільг в діючий закон про кримську СЕЗ запропоновано ввести главу «Міжнародна транзитна зона» - це окремі ділянки території вільного порту зі спеціальним режимом ведення бізнесу. Втім, на тлі трастів податкові пільги не дуже вражають - в меншому обсязі вони вже є в СЕЗ. Згідно з поправками, доходи резидентів з джерел в Міжнародній транзитній зоні повністю звільняються від ПДВ, податків на прибуток і майно. За аналогією з «дикими» офшорами учасникам зони запропоновано оплачувати лише щорічний податковий збір в розмірі € 1,5 тис. Для доходів резидентів, отриманих на решті території РФ, запропоновані пільгові ставки: на дивіденди - 15%, за відсотками і роялті - 0% .

Ще автори закону хочуть дозволити в Криму і в Севастополі діяльність, неможливу на решті території РФ: іноземним банкам, страховим компаніям, пенсійним фондам і брокерським компаніям запропоновано дати можливість працювати без ліцензії (при її наявності в своїй державі). Крім того, передбачено спрощений порядок отримання російського громадянства для інвесторів, що вклали в облігації Криму і Севастополя від € 1 млн. Ще один бонус - виведення операцій в Міжнародній транзитній зоні з-під валютного контролю.

Автор закону Олексій Чепа заявив «Комерсант»: «Ми не офшор вводимо, а боремося з санкціями, які можуть загрожувати бізнесу, що працює в Криму».