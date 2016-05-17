Окупанти пообіцяли «закрити» небо над Кримом смертельними «Буками»

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Остаточне рішення про розміщення смертельної зброї на окупованому півострові вже прийнято

Росія пообіцяла розмістити в окупованому Криму зенітно-ракетні комплекси «Бук». По це повідомляють «Новости Крыма».

«Вони повинні захистити наземну інфраструктуру півострова, а також кораблі і підводні човни Чорноморського флоту від літаків, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет імовірного противника», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають «Известия», принципове рішення про розміщення «Буків» у Криму вже прийнято. Зенітно-ракетні комплекси «Бук-М2» і «Бук-М3» надійдуть на озброєння 1096-го зенітно-ракетного полку в Севастополі.

Зазначимо, що «Бук-М2» вражає літаки і безпілотники на відстані від трьох до 45 кілометрів, крилаті і балістичні ракети – до 20 кілометрів.

Зенітно-ракетний комлекс «Бук» разом із зенітно-ракетними системами С-300 і С-400 повністю закриють небо над півостровом і Чорним морем.

Нагадаємо, саме із російського «Бука» 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область) було збито літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті загинуло 298 осіб.

Експерти встановили, що частина ракети «Бука» потрапила у вікно боїнга. Також була виявлена деформація на кабіні літака, і її форма повністю збігається з формою ракети, яку було знайдено командою, що брала участь у розслідуванні.

Постріл «Бука» було здійснено з поля біля Первомайського (неподалік від Тореза і Сніжного). Там знайшли спалену землю і сліди гусениць.