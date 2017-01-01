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    Окупанти стурбовані - Криму не вистачає власних продуктів

    • Сьогодні, 05:16
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    Кримчанам не вистачає молока, м'яса, яєць і овочів, вирощених на півострові

    Крим, який окупувала Росія, недостатньо забезпечується деякими власними продуктами харчування, і це викликає тривогу. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

    Так, виступаючи на виїзній нараді в Південному федеральному окрузі, Патрушев зазначив, що агропромисловий комплекс півдня Росії забезпечує не тільки свої потреби, а й закриває потреби інших регіонів. Частка округу в загальному обсязі вітчизняної сільгосппродукції становить понад 18%.

    Разом з тим, за словами секретаря Радбезу РФ, рівень самозабезпеченості населення округу продуктами харчування залишається нерівномірним.

    «Турбує недостатня самозабезпеченість по ряду продуктів харчування в республіках Адигея, Калмикія, Криму і місті Севастополі», - сказав Патрушев.

    За даними експертів, виробленого в Криму вистачає для задоволення всього лише 35% потреб населення в продовольстві. Кримчанам не вистачає молока, м'яса, яєць і овочів, вирощених в республіці.

    З материка завозиться майже 50% молочних продуктів, до третини м'ясної продукції. При цьому завезені товари виявляються дешевше місцевих, проте, їх якість залишає бажати кращого.

    Раніше, в кінці 2016 року, «глава» Криму Сергій Аксьонов заявляв, що кримські фермери «третій рік поспіль збирають рекордні врожаї, незважаючи на блокаду».

    Крим Росія
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