Олланд закликав Трампа бути обережнішим щодо ізраїльсько-палестинських відносин
- Сьогодні, 02:08
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Зусилля щодо врегулювання близькосхідної кризи почалося багато років тому і мають бути продовжені, зазначив ОлландПрезидент Франції Франсуа Олланд закликав прийдешню адміністрацію США приймати виважені рішення стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це він заявив на Паризькій конференції з близькосхідного врегулювання, повідомляє «Інтерфакс».
«Не можна ні в чому імпровізувати або щось різко змінювати», — прокоментував президент Франції нещодавні заяви Трампа в підтримку Ізраїлю.
За його словами, зусилля щодо врегулювання близькосхідної кризи почалося багато років тому і мають бути продовжені.
Він також висловив переконання, що єдине можливе рішення для повноцінного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною — це створення двох окремих держав.
«Справедливо і необхідно, щоб міжнародна спільнота серйозно замислилась про найкращий спосіб досягнення рішення — шляхом співіснуванні двох держав. І я вважаю, що це рішення — єдине можливе для миру і безпеки», — підкреслив Олланд.