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    Олланд закликав Трампа бути обережнішим щодо ізраїльсько-палестинських відносин

    • Сьогодні, 02:08
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    Зусилля щодо врегулювання близькосхідної кризи почалося багато років тому і мають бути продовжені, зазначив Олланд

    Президент Франції Франсуа Олланд закликав прийдешню адміністрацію США приймати виважені рішення стосовно ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це він заявив на Паризькій конференції з близькосхідного врегулювання, повідомляє «Інтерфакс».

    «Не можна ні в чому імпровізувати або щось різко змінювати», — прокоментував президент Франції нещодавні заяви Трампа в підтримку Ізраїлю.

    За його словами, зусилля щодо врегулювання близькосхідної кризи почалося багато років тому і мають бути продовжені.

    Він також висловив переконання, що єдине можливе рішення для повноцінного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною — це створення двох окремих держав.

    «Справедливо і необхідно, щоб міжнародна спільнота серйозно замислилась про найкращий спосіб досягнення рішення — шляхом співіснуванні двох держав. І я вважаю, що це рішення — єдине можливе для миру і безпеки», — підкреслив Олланд.

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