Омелян: керівництво Адміністрації морських портів виписало собі премії до 1,5 млн грн

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Морський порт

І це тільки офіційні премії

Міністерство інфраструктури запустило процес заміни керівництва Адміністрації морських портів України (АМПУ): посадовці держпідприємства звинувачуються у масштабних зловживаннях. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє сайт Міністерства інфраструктури.

За словами Омеляна, вже на цьому тижні новим головою АМПУ буде призначений Райвіс Вецкаганс, екс-віце-президент «Литовського пароплавства».

Міністр заявив, що про прийдешні звільнення керівники АМПУ знали ще на початку грудня минулого року.

«Можливо, саме це спонукало керівництво, яке ми зараз змінюємо, виписати собі премії за грудень у розмірі від 700 тис. гривень до 1,5 млн гривень на людину. І це тільки офіційні премії. Можна тільки уявити масштаби зловживань на державному підприємстві», - підкреслив міністр інфраструктури.

Основні претензії до керівництва АМПУ пов'язані з проведенням тендерів. Найбільшого розмаху зловживання на закупівлі досягли в порту «Южний».

Зокрема, у минулому році начальник южненської філії АМПУ Максим Широков визнав переможцем тендеру на днопоглиблення компанію «Ян де Нул Україна», яка запропонувала за свою роботу найвищу ціну всіх учасників конкурсу.

Якщо б результати торгів не були скасовані Кабміном, держава зазнала б збитків на суму 90 млн грн. Як з'ясувалося, минулого літа 55% акцій «Ян де Нул Україна» перейшли від бельгійських власників у власність двох кіпрських офшорних компаній, афілійованих з народним депутатом Сергієм Фаєрмарком.

Володимир Омелян заявив, що попереджав бельгійську компанію «Ян де Нул» про можливі наслідки участі в сумнівних операціях, що мають ознаки корупції. Разом з тим, Максим Широков не визнав порушень у роботі тендерного комітету. В кінці листопада начальник южненського АМПУ запустив новий тендер на днопоглиблення, умови якого через непрозорість були знову оскаржені в Антимонопольному комітеті України.

«Незважаючи на неодноразові спроби уряду і міністерства нормалізувати діяльність АМПУ, державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції і зловживань. Виникає багато питань з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого опору з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства щодо упорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення блокуються або ігноруються. Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком до масштабної реформи морської галузі», - підкреслив Омелян.

Міністр зазначив, що зміна керівництва АМПУ - один з етапів реформування морської галузі: «Повноцінна реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Також буде проведена істотна оптимізація структури і персоналу підприємства. Отже, питання номер один - зміна керівництва, реформа і паралельно з цим - корпоратизація, як того вимагає українське законодавство».

Як пояснили в міністерстві, Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, який має 16-річний досвід успішного управління підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента АТ «Латвійське пароплавство», голови правління найбільшого портового терміналу по обробці навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії «Rigas Centralais Terminals».

Джерело: Українські новини