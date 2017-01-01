Омелян назвав дві новації, які унеможливлять корупцію на ремонтах доріг

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В Україні запровадили дві системи контролю якості будівництва доріг

Після запровадження систем моніторингу Мінінфраструктури буде штрафувати недобросовісні компанії

Ми розділяємо традиційну відповідальність «Укравтодору»: сам замовив роботу, сам виконав, сам здав і після того гроші сам собі виплатив. Тепер це все розбито на різні напрямки і будуть незалежні структури, які контролюватимуть одна одну.

Про це заявив міністр інфраструктури, коментуючи впровадження моніторингової системи, яка контролюватиме якість ремонту доріг.

В Україні з цього року запровадили, зі слів міністра, дві системи контролю якості будівництва доріг.

«Перша система «CoST» впроваджується за кошти Великобританії. Ця система була започаткована у Південній Кореї, зараз працює у більш як 20 країн світу. Це незалежний моніторинг від початку закупівель сировини і завершуючи якістю робіт», – пояснив Омелян.

Інша система – FIDIC. Вона передбачає залучення до кожного етапу робіт в Україні частково цього року й повноцінно – наступного незалежного інженера-консультанта з міжнародним сертифікатом якості.

«Він зобов’язаний своєю репутацією, знаннями, підписом гарантувати, що роботи виконані якісно на всіх етапах», – зауважив Омелян.

Відтак після запровадження двох систем моніторингу Мінінфраструктури буде штрафувати недобросовісні компанії.

«Це буде в рамках усіх робіт, які виконували минулого, цього року, у майбутньому – мінімум 5, а насправді 10 і більше років гарантії за кожну ділянку. У рамках виконаних робіт підрядник має усунути дефекти і вона має бути з такою ж якістю протягом 10 років», – додав Омелян.

Джерело: zik.ua