Онука Сталіна знайшли мертвим на одній із московських вулиць

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Євген Джугашвілі, онук Сталіна

Його знайшли біля будинку непритомного, медики швидкої допомоги констатували смерть

У Москві помер онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі, повідомили «РИА Новости» в довідковій службі швидкої допомоги.

Причина смерті 80-річного Джугашвілі поки що невідома.

Інші російські ЗМІ повідомляють, що онук Сталіна помер на одній із московських вулиць. Його знайшли біля будинку непритомного. Перехожі викликали «швидку», але врятувати Джугашвілі не вдалося. Медики, які прибули, лише констатували смерть.

Євген Джугашвілі народився в 1936 році в сім'ї старшого сина Сталіна Якова. Він почав робити кар'єру військового, вступивши в Калінінське суворівське училище, а потім продовживши навчання у Військово-повітряній інженерній академії імені Жуковського. Джугашвілі став військовим інженером у конструкторському бюро Корольова, брав участь у підготовці і запусках космічних кораблів з космодрому Байконур.

Пізніше Джугашвілі зацікавився військовою історією, захистив кандидатську дисертацію і багато років викладав у військових академіях. У віці 55 років полковник Джугашвілі покинув збройні сили РФ.

З 1991 року він почав брати участь у російській і грузинській політиці як активіст комуністичного руху. Джугашвілі багато разів судився з різними ЗМІ, захищаючи честь свого діда. У 2015 році він написав книгу спогадів «Мій дід – Сталін. Він – святий!», а також виконав роль Сталіна у фільмі про свого батька Якова Джугашвілі.