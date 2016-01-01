Опівночі Порошенко і Кононенко приїжджали в СБУ, - журналіст

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Автомобілі політиків помітили журналісти пізно ввечері помітили біля воріт будівлі СБУ на Володимирській

Кортеж президента Петра Порошенка та автомобіль, на якому їздить заступник глави фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко, пізно ввечері помітили біля воріт будівлі СБУ на Володимирській.

Про це написав журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

«А тепер Президент і Кононенко приїхали в СБУ. Тільки що бачив, як заїжджав президентський кортеж в ворота на Володимирській», – повідомив він.