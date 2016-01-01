Оприлюднено прізвища нардепів, які прогулюють засідання Ради

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Найбільше прогулюють депутати з фракцій «Опоблок», «Воля народу» та «Відродження»

У 2016 році всі пленарні засідання відвідали лише 13 з 406 народних депутатів, повідомляється на сайті руху «Чесно».

«Найбільше прогулює «Опоблок», «Воля народу» та «Відродження». Щоп'ятниці засідання прогулює кожен четвертий нардеп», – повідомляє рух.

За даними «Чесно», чотири депутати, за даними письмової реєстрації, взагалі не з'являлися у 2016 році у Верховній Раді. Зокрема, це Сергій Клюєв, який перебуває у розшуку, та Андрій Білецький, який нещодавно очолив нову політичну партію «Національний корпус» і не відвідує Раду незалежно від ситуації на фронті. Окрім них, за даними письмової реєстрації, у парламенті не було ще Федора Негоя та Ярослава Москаленка. Проте ці депутати виступали у сесійній залі, а отже, найімовірніше, просто недбало ставляться до процедури реєстрації.

«Більшість злісних прогульників, як правило, фігурують у списках тих, хто бере компенсацію на житло, користується службовими авто та іншими депутатськими привілеями», – зазначають у «Чесно».