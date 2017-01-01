«Оптимізму мало». Медведчук спрогнозував розвиток ситуації на Донбасі

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Медведчук розповів про настрої на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей

Прогнозуючи подальший розвиток ситуації на Донбасі, спецпредставник з гуманітарних питань в Тристоронній контактній групі і лідер ГР «Український вибір - Право народу» Віктор Медведчук заявив, що все буде залежати від виконання офіційним Києвом своїх конституційних функцій.

Коментуючи журналістам «Комерсант FM» розбіжності української влади і представників ОРДЛО в питанні встановлення контролю над кордоном і проведення місцевих виборів, Медведчук пояснив, як повинні розвиватися події відповідно до підписаних домовленостей.

«Згідно з Мінським угодами, контроль на кордоні починає встановлюватися в перший день після місцевих виборів на цих територіях і закінчується після затвердження реформи через Конституцію України шляхом внесення змін до Конституції та набрання ними чинності. Нічого подібного немає навіть і приблизно, тому розмова про контроль за кордоном означає тільки одне - це черговий привід, причому необгрунтований, примітивний, для невиконання Мінських угод. А ось з приводу бажання в Києві можу сказати наступне: у мене складається враження, що політична воля пана Порошенка поширюється на те, щоб Мінські угоди виконувати, але у нього відсутній політичний ресурс», - зазначив Медведчук.

Він також розповів про настрої на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей.

«З приводу бажань в Донецьку і Луганську, особливо з урахуванням часу, я думаю, що в 2014 році були одні настрої, сьогодні це інші настрої, боюся, що там не хочуть цього і не стоять в черзі, щоб потрапити знову в правове поле України. Дуже шкода, але Мінські угоди якраз це припускають. А враховуючи, що я їх прихильник, то вважаю, що треба робити все для виконання Мінських угод», - підкреслив лідер «Українського вибору - Права народу».

Надалі, переконаний Медведчук, ситуація буде залежати від того, чи зможе команда президента Порошенка навести порядок в країні.

«Все залежить від влади. Або вона зробить відповідні кроки з виконання Мінських угод, щоб Донбас повернувся в Україну, а Україна на Донбас, або... Якщо влада з цим не впорається, значить, тоді, мабуть, в Україні може бути інша влада. А прогнози складно давати, все залежить від тієї ситуації, яка розвивається. Поки я хочу сказати, що оптимізму дуже мало», - підсумував політик.