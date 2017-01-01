Опублікована декларація Порошенка за 2016 рік: понад 12 млн грн доходів

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З готівкових грошових коштів Президент задекларував 60 тис. доларів і 900 тис. гривень

Президент Петро Порошенко задекларував 12 295 570 гривень доходів за 2016 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, його заробітна плата склала 366 342 гривні, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 26 252 гривні, а відсотки (Міжнародний інвестиційний банк) - 11 902 976 гривень.

Дохід дружини Президента Марини Порошенко склав 75 тис. гривень в 2016 році.

У 2016 році Президент вніс на рахунок в Rothschild Bank (Швейцарія) 1 063 988 доларів, на рахунок у Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) - 393 фунта стерлінга, також на рахунках в МІБ у нього 25,9 млн доларів (у попередньому звітному році було 26,3 млн), 9,9 тис. євро (було 14,4 тис.) і 80,8 тис. гривень (було 540,5 тис.), у дружини Марини - 4,3 тис. євро (було 8,9 тис.) та 115,2 тис. гривень (була 71 тис.).

З готівкових грошових коштів Президент задекларував 60 тис. доларів і 900 тис. гривень.

Порошенко вніс 8 млн 190 тис. гривень у «Прайм Ессетс Кепітал» (було задекларовано за 2015 рік) і зайняв 3 млн 430 тис. доларів (у попередньому році було задекларовано позику 3,9 млн доларів) і 1 млн 111 тис. гривень третім особам.

Дружина Президента Марина витратила 11,7 тис. євро за користування житловим приміщенням в Іспанії.

Відомості про нерухомості в декларації глави держави не відрізняються від внесених в попередню електронну декларацію.

У його власності будинок площею 1,3 тис. кв. м в Козині Київської області вартістю 30 млн гривень на 2012 рік та земельні ділянки у Козині на 33,2 тис. кв. м, вартістю майже 4 млн гривень на 2013 (цей будинок і ділянку в праві користування його дружини, дочки та сина), 1,2 тис. кв. м (більше 1 млн гривень на 2007), а у оренду земельну ділянку у Козині 7,5 тис. кв. м (майже 0,5 млн гривень на 2015).

Також він володіє земділянками в Києві площею 1 тис. кв. м (вартістю 8 млн гривень на 2011), 6,3 тис. кв. м (майже 11 млн гривень на 2009) і 5,2 тис. кв. м (21,7 млн гривень на 2014), квартирами в Києві по 134 кв. м (з 1993 року, вартість не вказана) і 82 кв. м (9 тис. гривень на 1996 рік), квартирою у Вінниці 68 кв. м (70 тис. гривень на 2007) і нежитловим приміщенням в Одесі 35 кв. м (181 тис. гривень на 2007).

Крім того, він взяв по іпотеці комплекс відпочинку «Лебідь» в Лимані Одеської області площею 2,4 тис. кв. (вартість бази - 1,1 млн гривень на 2007 рік).

У власності його дружини Марини і сина Олексія з 1993 року є квартира в Києві 81 кв. м (вартість не вказана), у власності дружини - у Петропавлівському Київської області земельну ділянку 2 тис. кв. м (з 2000 року, вартість не вказана) і будинок 344 кв. м (152 тис. гривень на 2005).

Порошенко також володіє автомобілем Mercedes-Benz Vito 2010 року випуску вартістю 441 тис. гривень на 2010 рік (машина також у користуванні його сім'ї), і катером Bayliner 185 BR (2005 рік випуску, вартість не вказана), а його дружина - автомобілем Jaguar XF 2008 року випуску (вартістю 455 тис. гривень на 2008 рік).

З цінного майна, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, він задекларував колекцію картин українських та російських майстрів XIX-XX ст.(65 одиниць), колекцію картин старих майстрів (15 одиниць), колекцію картин сучасних художників-імпресіоністів і реалістів (4 одиниці), колекцію скульптур XIX-XX ст. (6 одиниць) та скульптуру Гугліельмо Пуги «Хлопчик-рибалка» (їх вартість не вказана в декларації).

Також Порошенко з дружиною задекларували 6 наручних годин (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 одиниць ювелірних виробів, 4 одиниці одягу, машину хімчистки, 3 сумки, 4 меблевих і 4 кухонного гарнітура, 3 камінних набору (годинник і свічники), настільні годинники, комплект бра з 14 штук, 2 лампи, 2 телевізора і проектор, рояль і 2 килима, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів.