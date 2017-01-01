Ощадбанк попередив клієнтів про початок триденних технічних робіт
- Сьогодні, 15:55
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У період техробіт можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів «Ощад 24/7» для клієнтів Києва та області
Державний Ощадний банк попереджає клієнтів про проведення технічних робіт 26-28 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.
З 26 травня Ощадбанк проводить технічні роботи по перенесенню даних та підключення до нової системи обслуговування клієнтів Києва та Київської області, у зв'язку з чим буде змінено час роботи відділень з п'ятниці по понеділок.
Велика частина робіт для мінімізації незручностей буде проведена у вихідні дні.
У п'ятницю, 26 травня відділення працювали до 13:00, в суботу і неділю не будуть працювати.
Також у цей період можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів «Ощад 24/7» для клієнтів Києва та області тільки в частині перегляду залишків за поточними рахунками.
Операції за платіжними картками в банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та в торгово-сервісній мережі будуть проводитися в звичайному режимі без обмежень.
Раніше Кабмін докапитализировал Ощадбанк і Укрексімбанк більш ніж на 10 млрд гривень.