  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ощадбанк попередив клієнтів про початок триденних технічних робіт

    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка
    Ощадбанк
    Ощадбанк

    У період техробіт можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів «Ощад 24/7» для клієнтів Києва та області

    Державний Ощадний банк попереджає клієнтів про проведення технічних робіт 26-28 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

    З 26 травня Ощадбанк проводить технічні роботи по перенесенню даних та підключення до нової системи обслуговування клієнтів Києва та Київської області, у зв'язку з чим буде змінено час роботи відділень з п'ятниці по понеділок.

    Велика частина робіт для мінімізації незручностей буде проведена у вихідні дні.

    У п'ятницю, 26 травня відділення працювали до 13:00, в суботу і неділю не будуть працювати.
    Також у цей період можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів «Ощад 24/7» для клієнтів Києва та області тільки в частині перегляду залишків за поточними рахунками.

    Операції за платіжними картками в банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та в торгово-сервісній мережі будуть проводитися в звичайному режимі без обмежень.

    Раніше Кабмін докапитализировал Ощадбанк і Укрексімбанк більш ніж на 10 млрд гривень.

    Читайте також
    Ощадбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ