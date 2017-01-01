

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оточення Трампа спростувало зустріч з Путіним у Рейк'явіку

Оточення Дональда Трампа спростувало повідомлення ЗМІ про можливу зустріч обраного президента США з президентом РФ Володимиром Путіним

Нібито, її планувалося провести в Рейк'явіку після вступу республіканця на посаду. Про це повідомило агентство Bloomberg.

За його даними, один з представників Трампа назвав цю інформацію «стовідсотковою брехнею».

Раніше в неділю газета The Sunday Times повідомила, що обраний президент США хотів би зустрітися з російським лідером у Рейк'явіку через кілька тижнів після вступу на посаду. За інформацією видання, в ході цих можливих переговорів Трамп планує почати роботу над угодою щодо обмеження ядерних озброєнь.

Москва, як стверджує The Sunday Times, мала намір погодитися на саміт двох лідерів. Глава МЗС Ісландії Гудлейгур Топ Тордарсон, за даними місцевої газети, вже заявив про готовність влади країни допомогти в організації переговорів.

У жовтні 1986 року в Рейк'явіку відбулася історична зустріч генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова і президента США Рональда Рейгана, що стала важливим кроком на шляху завершення холодної війни. На ній, зокрема, обговорювалося питання скорочення стратегічного наступальних озброєнь.

Інавгурація Трампа намічено на 20 січня.