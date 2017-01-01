Овочі стрімко набирають у ціні: борщовий набір знову подорожчав

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Наразі ціни на молочну продукцію та хліб стабілізувались

В Україні за першу декаду травня значно подорожчали продукти, які входять до борщового набору. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, яким чином змінилися ціни за першу декаду травня 2017 року, тобто з 1 по 10 травня. За цей проміжок часу значно подорожчали продукти, які входять до складу так званого борщового набору, а саме: свинина, буряк, картопля, морква, капуста та цибуля», – повідомив Дорошенко.

Експерт, посилаючись на дані Державної служби статистики, пише, що свинина за десять днів травня зросла в ціні на 3 грн за один кілограм, або 3,8%. Середня ціна на свинину становить 85 грн за кілограм.

«Істотно подорожчали овочі. Збільшились ціни на моркву (на 1,3 грн, або 13%), капусту (на 1 грн, або 10%), картоплю (на 0,9 грн, або 12%), цибулю (на 0,8 грн, або 13%) та буряк (на 0,5 грн, або 7%)», – зазначив експерт.

Він також зауважив, що на 10 травня середня ціна (в цілому по усіх регіонах України) на моркву становить 12 грн за кілограм, на капусту – 10,6 грн, на картоплю – 8,7 грн, на цибулю – 7,3 грн та на буряк – 6,5 грн за 1 кілограм.

Дорошенко зазначив, що ціни на молочну продукцію та хліб стабілізувались.

«За першу декаду травня більш ніж на 1% подешевшали тільки курячі яйця та гречка, які втратили в ціні відповідно на 1,1 грн (або 11%) та 0,8 грн (або 3%). Курячі яйця 1-2 категорії коштують у середньому 10,5 грн за десяток, а гречана крупа – 28,6 грн за кілограм», – додав Дорошенко.

Нагадаємо, в Україні у квітні основні овочі борщового набору подорожчали на 78%.