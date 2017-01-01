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    Папа Римський побажав «охопленій кривавим конфліктом» Україні дійти згоди

    • Сьогодні, 15:33
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    Папа Римський Франциск
    Папа Римський Франциск

    Папа звернуся із традиційним великоднім посланням

    Папа Римський Франциск згадав Україну у своєму великодньому посланні Urbi et orbi.

    Вранці 16 квітня він очолив урочисту великодню месу на ватиканській площі Святого Петра у присутності тисяч паломників. Після богослужіння він звернувся з центральної ватиканської базиліки з традиційним великоднім посланням.

    «Хай допоможе Добрий Пастир Україні, досі охопленій кривавим конфліктом, дійти згоди, нехай супроводжує Він починання, покликані полегшити трагічне становище тих, хто потерпає від його наслідків», - цитує його промову Радіо Ватикану.

    Нагадаємо, що в лютому 2016 Папа Римський Франциск зустрівся з патріархом Російської православної церкви Кирилом. Після зустрічі вони підписали спільну декларацію, яка в тому числі стосувалася України і була сприйнята багатьма як проросійська.

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