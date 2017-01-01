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    Папа Римський пообіцяв провести щиру розмову з Трампом

    • Вчора, 23:44
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    Папа Римський Франциск
    Папа Римський Франциск

    Зустріч Франциска і Трампа запланована на 24 травня

    Папа Римський Франциск заявив, що він має намір бути щирим на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, незважаючи на різні думки з багатьох питань.

    Про це він сказав журналістам на борту лайнера під час повернення з Португалії до Ватикану.

    За словами понтифіка, він планує бути відкритим і не упередженим по відношенню до американського лідера.

    «Навіть якщо він думає по-іншому, ми повинні бути щирими про те, що кожен думає», - зазначив він.

    Папа Римський висловив надію, що він знайде «хоча б прочинені двері» для діалогу з Трампом, щоб вони могли вдвох посприяти миру в усьому світі.

    Зустріч запланована на 24 травня. Франциск і Трамп мають серйозні розбіжності з питань нелегальної імміграції і зміни клімату.

    Джерело: Reuters

    США Папа Римський
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