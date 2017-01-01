Парламент дозволив реорганізовувати лікарні у підприємства

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Законом встановлюється низка стимулів, в тому числі фінансових, для такої реорганізації закладів охорони здоров’я

Верховна Рада дозволила реорганізувати заклади охорони здоров'я в комунальні та казенні некомерційні підприємства.

За відповідний законопроект №2309а-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я» проголосували 280 депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою документу, основною метою законопроекту «є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення».

Законом встановлюється низка стимулів, в тому числі фінансових, для такої реорганізації закладів охорони здоров’я, також врегульовуються особливості укладення трудових контрактів з їх керівниками та уточнюються джерела фінансування надання медичної допомоги медзакладами.

За словами голови комітету з питань охорони здоров'я та співавтора законопроекту Ольги Богомолець, нова норма закону дасть поштовх для запровадження більш ефективних форм господарювання в системі охорони здоров'я України.

«Закон надасть закладам охорони здоров'я фінансову та управлінську автономію для забезпечення ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів», - зазначила вона, презентуючи документ з трибуни парламенту.

В ході розгляду правок, депутати відхилили враховані комітетом правки №12, 17 і 25.

Представник БПП Віктор Пинзеник, який просив ставити на підтвердження дві перші з них, підкреслив, що відміна цих правок зберігає основну ідею закону про автономію медзакладів, яка зникла в ході підготовки документу до другого читання.

Зі свого боку, голова профільного комітету підкреслила, що відхилені депутатами правки зруйнували філософію закону. Зокрема, Богомолець підкреслила, що правка 25 відмінила громадський контроль, який передбачався даним законом.

Потім депутати все ж повернули враховану правку 25 про можливість громадського контролю, а 17-ту ухвалили із запропонованою представником «Батьківщини» Сергієм Соболєвим нормою, що Кабмін має затверджувати не лише методику розрахунку, але і перелік платних послуг, які оплачуються із бюджетних коштів.

З цього приводу Ольга Богомолець зазначила, що цей закон спрямований на те, щоб змусити Кабмін рахувати, скільки коштує державі надавати медичні послуги і щоб вони надаватися якісно.

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Джерело: Українська правда