Парламент Великої Британії побачив руку Кремля в результатах голосування за Brexit

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Британські парламентарі підозрюють, що Росія та Китай допомогли «впасти» сайту з реєстрації бажаючих проголосувати

Іноземні уряду, таких країн як Росія і Китай, могли бути замішані в припиненні роботи сайту для реєстрації виборців напередодні референдуму щодо виходу з ЄС, заявив спецкомітет парламенту Великої Британії. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Видання пише, що «доповідь комітету з питань держуправління і конституційних справ Палати громад висловлює глибоку стурбованість членів парламенту щодо непідтверджених звинувачень щодо іноземного впливу на голосування щодо «Брекзіту» минулого року.

Як нагадує автор, «кабінету міністрів довелося продовжити крайній термін реєстрації для голосування на референдумі щодо виходу з ЄС після того, як урядовий сайт перестав працювати 7 червня, за 100 хвилин до кінця реєстрації. Призупинення роботи сайту викликало побоювання, що десятки тисяч людей могли бути позбавлені права проголосувати».

Тоді, йдеться в статті, уряд заявив, що сайт «впав» через «безпрецедентне зростання кількості користувачів, оскільки понад 500 тис. осіб намагалися зареєструватися в останній день».

Однак в доповіді, яка була опублікована в середу, йдеться, що «є ознаки, які вказують на те, що сайт вивела з ладу DDoS-атака з використанням ботнетів - комп'ютерної мережі, зараженої шкідливим програмним забезпеченням». «Ключовими показниками» такої атаки, за словами парламентарів, є «певні години і відносні показники обсягу» користувачів.

Також у доповіді йдеться, що «США і Велика Британія розуміють кіберактівність переважно з технічного боку і з точки зору комп'ютерних мереж. А, наприклад, Росія і Китай використовують когнітивний підхід, заснований на розумінні психології мас і того, як використовувати людей. Наслідки цього різного розуміння кібератаки - з одного боку, як суто технічного феномену, з іншого - як явища, що виходить за комп'ютерні рамки, щоб вплинути на громадську думку - в тому, що стосується втручання у вибори і референдуми, - очевидно», - наводить видання на закінчення один з висновків доповіді.