Пашинський розповів, хто не голосує за фінансування армії

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Сергій Пашинський

Законопроект провалили ті, хто голосніше за всіх кричать про свій патріотизм, заявив Пашинський

Деякі народні депутати, які вголос кричать про власний патріотизм, насправді не підтримують фінансування виробництва техніки для української армії. Про це заявив заступник керівника фракції «Народний фронт», голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський з парламентської трибуни.

«Друзі, в минулому році ми не виконали державне оборонне замовлення. Це сталося тому, що гроші на виконання оборонного замовлення мали надійти з коштів, конфіскованих у Януковича», - звернувся Пашинський до депутатів.

«В цьому залі негідники, які голосніше за всіх кричать про свій патріотизм, провалили цей законопроект», - додав він.

За словами голови профільного комітету, в І-му кварталі цього року для того, щоб виконати державне оборонне замовлення та поставити цю техніку у війська – сотні танків, артилерійських систем, БМП та БТР, – було обрано шлях державних гарантій та кредитування підприємств державними банками.

«На сьогоднішній день ця програма працює, і перші одиниці техніки вже готові до передачі в армію. Але у зв’язку з неузгодженістю в чинному законодавстві щодо передачі техніки в процедуру треба внести незначні корективи, погоджені Мінфіном та Державним казначейством. І що ми бачимо в цьому залі? «Справжні патріоти» не голосують. Звичайно, навіщо нам танки? Ми ж уже перемогли, організували блокаду, і війна скінчилась!» – обурився представник «Народного фронту».

«Люди добрі, та невже ви думаєте, що якщо ми не озброюватимемо нашу армію, Путін про нас забуде?! Не думайте про свої проплачені корупційні перемоги, а думайте про свою державу!» - звернувся Пашинський до колег.