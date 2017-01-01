Пашинський розповів, за що Аваков нагородив його дружину

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Народний депутат Сергій Пашинський

Пояснюючи, звідки у його дружини пістолет, нардеп послався на законодавство

Нардеп Сергій Пашинський розповів, за що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подарував зброю його дружині.

«Моя дружина отримала нагороду міністра внутрішніх справ згідно чинного законодавства. Я не хочу розказувати про якесь волонтерство чи ще щось. Вона отримала таку нагороду», - зазначив він в ефірі «Люди. Hard Talk».

Нагадаємо, Руслана Пашинська володіє пістолетом Форт-9, призначеним для ведення стрільби на відстані до 30 метрів.

Адвокат пораненого нардепом Пашинським В'ячеслава Хімікуса Марина Паринова на своїй сторінці в Facebook, заявила, що у дружини депутата, яка спровокувала стрілянину, також є пістолет.

«В'ячеслав Хімікус дуже везучий хлопець, повинна я вам доповісти. Тому що з опублікованих матеріалів випливає, що у дружини пана Пашинського – Руслани Анатоліївни, теж є нагородний пістолет», – йдеться в заяві.

Наголосимо: у списку нагороджених зброєю МВС за 2014-2015 роки зазначається що Руслана Пашинська, означена волонтером, отримала нагородний 9-мм пістолет Форт-9, призначений для ведення стрільби на відстані до 30 метрів.

Сам Пашинський офіційно володіє арсеналом з 7 одиниць зброї: 3 одиницями нагородної зброї, 2 мисливськими нарізними карабінами та 2 мисливськими гладкоствольними рушницями.