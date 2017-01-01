Пашинський зізнався: США і Європа радили не оголошувати воєнний стан через Крим

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Сергій Пашинський

Американці та європейці в 2014 році рекомендували Україні не йти на озброєний конфлікт з РФ

Представники США та Європи під час захоплення Росією Криму в 2014 році рекомендували Україні не йти на збройний конфлікт з РФ і не оголошувати воєнний стан.



Про це заявив тодішній в.о. глави адміністрації президента Сергій Пашинський, відповідаючи на питання, чи справді вони радили не захищати Крим.

«Американці та європейці рекомендували нашій державі не йти на озброєний конфлікт з РФ і не оголошувати воєнний стан», - сказав він.

Пашинський також прокоментував слова екс-міністра внутрішніх справ і екс-глави Ради міністрів Криму Анатолія Могильова про те, що РНБО в 2014 році відмовилася від будь-яких дій з утримання Криму.

«Десь числа 25 мені дзвонив Могильов і говорить: «Я вас інформую, що у мене в приймальні вже сидять офіцери ФСБ». Я говорю: «Ти ж не перший рік керуєш Кабміном Криму. Так дай команду СБУшникам і МВСникам їх арештувати і привези їх до мене». Він каже: «Ви що, смієтесь?». А зараз він розказує, що треба було дати команду. Так дай, у тебе в підпорядкуванні були всі ці люди», - сказав екс-глава АП.

Він також заявив, що таємні документи з будівлі СБУ на вулиці Володимирській у Києві під час Майдану перевезли до Криму.

«Є абсолютно офіційні дані, що всі списки агентів, секретні кримінальні справи з СБУ на Володимирській перевезли не в Донецьк, а в Крим. Крим для них ще тоді був плацдармом», - сказав Пашинський.

Крім того, він заявив, що екс-президент Віктор Янукович не керував СБУ з 2012 року, віддавши ці повноваження росіянам.

«Янукович десь із 2012 року вже не керував СБУ, нею керували куратори, росіяни», - сказав Пашинський.

Джерело: Українська правда