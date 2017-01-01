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    Печерський суд повторно дозволив затримати біглого Януковича у справі «Межигір’я»

    • Сьогодні, 10:00
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    <p>Віктор Янукович у &laquo;Межигір&rsquo;ї&raquo;</p>

    Віктор Янукович у «Межигір’ї»

    Колишнього президента підозрюють у корупції та відмиванні доходів

    Печерський районний суд Києва розглянув клопотання Генпрокуратури і надав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Про це свідчить ухвала суду від 30 січня.

    Янукович проходить у кримунальному провадженні за вчинення правопорушень, передбачених передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України.

    Колишнього президента підозрюють у заволодінні державним майном, комплексом будівель та споруд урочища «Межигір’я» та земельними ділянками, на яких він розташований, а також легалізації цього майна та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у вигляді безоплатного права користуватися майном ТОВ «Танталіт» та оплати товариством комунальних платежів за проживання у зазначеному комплексі будівель та споруд.

    16 червня 2015 року Януковичу у цьому кримінальному провадженні оголошено підозру.

    ГПУ наголошує, що 27 липня 2016 року Печерський суд надав дозвіл на затримання Януковича з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, 27 січня 2017 року строк дії вказаної ухвали сплинув, а у органу досудового розслідування залишилась необхідність у затриманні вказаного підозрюваного.

    Наразі ж суд дав Генпрокуратурі шість місяців на затримання колишнього президента України.

    Як відомо, на фірму «Танталіт» було оформлено резиденцію «Межигіря» екс-президента Віктора Януковича.
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