Печерський суд повторно дозволив затримати біглого Януковича у справі «Межигір’я»

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Віктор Янукович у «Межигір’ї»

Колишнього президента підозрюють у корупції та відмиванні доходів

Печерський районний суд Києва розглянув клопотання Генпрокуратури і надав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це свідчить ухвала суду від 30 січня.

Янукович проходить у кримунальному провадженні за вчинення правопорушень, передбачених передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України.

Колишнього президента підозрюють у заволодінні державним майном, комплексом будівель та споруд урочища «Межигір’я» та земельними ділянками, на яких він розташований, а також легалізації цього майна та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у вигляді безоплатного права користуватися майном ТОВ «Танталіт» та оплати товариством комунальних платежів за проживання у зазначеному комплексі будівель та споруд.

16 червня 2015 року Януковичу у цьому кримінальному провадженні оголошено підозру.

ГПУ наголошує, що 27 липня 2016 року Печерський суд надав дозвіл на затримання Януковича з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проте, 27 січня 2017 року строк дії вказаної ухвали сплинув, а у органу досудового розслідування залишилась необхідність у затриманні вказаного підозрюваного.

Наразі ж суд дав Генпрокуратурі шість місяців на затримання колишнього президента України.

Як відомо, нафірму «Танталіт» було оформлено резиденцію «Межигіря» екс-президента Віктора Януковича.